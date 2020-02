Samsun'dan kısa kısa

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, ilçede geçen yıl 975 ünite kan bağışı toplandığını bildirdi.Çörekçioğlu, yaptığı açıklamada, kanın kaynağı sadece insan olan ve yapay üretilemeyen bir madde olduğuna işaret etti.Kan bileşenlerinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını anlatan Çörekçioğlu, "Ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarının sorun yaşanmadan Kızılay'ın karşılayabilmesi için düzenli ve gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç vardır." dedi.Çörekçioğlu, 2019 yılında ilçede 24 kez kan bağışı kabul faaliyeti düzenlendiğini belirterek, "Toplamda 975 ünite kan bağışı alındı. Amacımız 2020 yılında bu sayıyı artırmak. Bunun için de belediyemiz başta olmakta tüm resmi kurumlarımız ile sivil toplum örgütlerimizle iş birliğinde olacağız. Kızılayımıza kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi hastalarımıza hayat veren bağışçılarımıza ve çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.Havza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi Samsun İçin Okuma Vakti etkinlikleri kapsamında Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğrencilerle Okuyoruz 2" Projesi dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.Yeni hizmete giren 25 Mayıs İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesi Kaymakam Metin Yılmaz, okul binasını gezerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve okul müdürü Orhan Tan'dan bilgi aldı.Daha sonra Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak ve katılımcılar, sınıflara dağılarak öğrencilerle bir saat kitap okudu.Öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, yeni okul binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Devletimiz sizler için güzel bir okul yaptı. Sizler de bunun karşılığını derslerinize çok çalışarak ve başarılı birer insan olarak vereceksiniz. Bunun için çok kitap okumamız lazım." ifadesini kullandı.Sağlam da Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine kitap desteği isteyerek, "Evlerinizde ailenizin ve sizlerin daha önceden okuduğu kitaplarınızı değerlendirmek üzere kampanyamıza destek olmak için bağışlayabilirisiniz. Bu sayede sizlerin okuduğu ama başkalarının okumadığı bu kitaplar değer bulacaktır." diye konuştu.Havza'da öğrencilere "motivasyon" semineri verildiHavza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Hayallerimle randevum var" semineri düzenlendi."Eğitime değer katanlar" seminerleri kapsamında Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde eğitimci yazar Hüseyin Aslantürk, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere verimli ders çalışma teknikleri, hedef belirleme, motivasyon, sınav kaygısıyla başa çıkma ve motivasyon gibi konularda bilgi verdi.Aslantürk, temel çalışma yöntemlerinin herkes için geçerli olduğunu dile getirerek, öğrencilere çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.Seminere Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.