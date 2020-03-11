Samsun'dan kısa kısa
Kavaklı tekvandocu Oktay Atalay, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Para Türkiye Tekvando Şampiyonasında birinci oldu.
11.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:09
Kavaklı tekvandocu Oktay Atalay, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Para Türkiye Tekvando Şampiyonasında birinci oldu.
Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda 9-10 Mart tarihinde gerçekleştirilen müsabakalarda Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tekvandocusu Oktay Atalay, 75 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.
Tekvando antrenörü Nazım Demirci, Oktay Atalay'ın 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.
Ladik'te Özel'den Kadınlar Günü ziyaretleri
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
İlçedeki tekstil atölyelerini ziyaret eden Özel, çalışan kadınların günlerini kutlayıp şal ve çiçek verdi.
Daha sonra Kemal Kaplan Huzurevi'ne giden Özel, kadın çalışanların ve burada kalan yaşlı kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayıp onlarla sohbet etti.
Özel, hayata emekleriyle anlam katan kadınları unutmadıklarını göstermek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere toplumun yapı taşını oluşturan, ailenin temel unsuru, şefkatin ve sevginin simgesi olan tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum." dedi.
Ziyaretlere AK Parti Ladik Kadın Kolları Başkanı Ayşe Düzgün de katıldı.
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde koronavirüse karşı temizlik
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, koronavirüs tehdidine karşı tedbir alındığını bildirdi.
Tosun, koronavirüse önlem olarak özel dezenfektan ürünlerin kullanıldığını, elle temas edilen tüm alanların temizlendiğini söyledi.
Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Tosun, "Okulumuzda hiçbir öğrencimizin olumsuz etkilenmemesi için gereken tüm tedbirleri aldık. Bununla ilgili olarak öğrencilerimize bilgi verdik. Yapmaları gerekeni anlattık. Okulumuzun kalorifer radyatörlerini, merdiven korkuluklarını, kapıların madeni kollarını ve okulumuzun iç kısmını, öğrenci pansiyonlarını özel dezenfektan ürünleri kullanarak temizledik." diye konuştu.
Havza Müftülüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konferansı
Havza Müftülüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konferansı düzenlendi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, İslam toplumunda kadının yeri ve önemi hakkında bilgi verdi.
Nurlu, İslam dininin kadına ayrı bir önem verdiğine işaret ederek, "Dinimizde, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır.' diye buyrulmuştur. Bu, dinimizin kadına göstermiş olduğu değerin en büyük göstergesidir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." dedi.
Kalyoncu da konferansta, kadınların aile ve toplumdaki yeri, bütçeye katkıları ve üretimdeki kadın ile ilgili bilgi verdi.
Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda 9-10 Mart tarihinde gerçekleştirilen müsabakalarda Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tekvandocusu Oktay Atalay, 75 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.
Tekvando antrenörü Nazım Demirci, Oktay Atalay'ın 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.
Ladik'te Özel'den Kadınlar Günü ziyaretleri
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
İlçedeki tekstil atölyelerini ziyaret eden Özel, çalışan kadınların günlerini kutlayıp şal ve çiçek verdi.
Daha sonra Kemal Kaplan Huzurevi'ne giden Özel, kadın çalışanların ve burada kalan yaşlı kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayıp onlarla sohbet etti.
Özel, hayata emekleriyle anlam katan kadınları unutmadıklarını göstermek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere toplumun yapı taşını oluşturan, ailenin temel unsuru, şefkatin ve sevginin simgesi olan tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum." dedi.
Ziyaretlere AK Parti Ladik Kadın Kolları Başkanı Ayşe Düzgün de katıldı.
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde koronavirüse karşı temizlik
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, koronavirüs tehdidine karşı tedbir alındığını bildirdi.
Tosun, koronavirüse önlem olarak özel dezenfektan ürünlerin kullanıldığını, elle temas edilen tüm alanların temizlendiğini söyledi.
Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Tosun, "Okulumuzda hiçbir öğrencimizin olumsuz etkilenmemesi için gereken tüm tedbirleri aldık. Bununla ilgili olarak öğrencilerimize bilgi verdik. Yapmaları gerekeni anlattık. Okulumuzun kalorifer radyatörlerini, merdiven korkuluklarını, kapıların madeni kollarını ve okulumuzun iç kısmını, öğrenci pansiyonlarını özel dezenfektan ürünleri kullanarak temizledik." diye konuştu.
Havza Müftülüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konferansı
Havza Müftülüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konferansı düzenlendi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, İslam toplumunda kadının yeri ve önemi hakkında bilgi verdi.
Nurlu, İslam dininin kadına ayrı bir önem verdiğine işaret ederek, "Dinimizde, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır.' diye buyrulmuştur. Bu, dinimizin kadına göstermiş olduğu değerin en büyük göstergesidir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." dedi.
Kalyoncu da konferansta, kadınların aile ve toplumdaki yeri, bütçeye katkıları ve üretimdeki kadın ile ilgili bilgi verdi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Güncel
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