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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gereken önlemleri aldıklarını bildirdi.

19.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:54
Samsun'dan kısa kısa
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gereken önlemleri aldıklarını bildirdi.
Tosun, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi alan koronavirüsten korunma önlemleri kapsamında lise binası ile kız ve erkek öğrenci pansiyonlarında genel temizlik ve dezenfekte yapıldığını söyledi.
Öğrencilerin sağlığının önem taşıdığına işaret eden Tosun, "Okulumuzun büroları, sınıfları, arşivi ve bahçesi ile kız ve erkek öğrenci pansiyonlarımızda, yemekhane, yatakhane, konferans salonunda eğitim almış kişilerce genel temizlik ve dezenfekte yapılmıştır. Okul idaresi olarak öğrencilerimizin huzurlu olarak ders yapmalarını sağlama noktasında aralıklarla yine okulumuzun iç ve dış kısmı ile öğrenci pansiyonlarımızda en ince noktasına kadar genel temizlik ve dezenfekte yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Havza
Havza'da da yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenci servislerinde dezenfekte çalışması yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Havza Belediyesi iş birliğinde, öğrenci servislerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaları takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, ilçe genelinde 87 öğrenci servisinin gruplar halinde dezenfekte edildiğini belirterek, "Yapılan planlamalar doğrultusunda tüm okul ve eğitim kurumlarımızın dezenfeksiyonu tamamlandı. Bugün ise servisimizin dezenfeksiyon çalışması tamamlandı. Çalışmalarımızda bize destek olan Havza Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt gözetiminde çalışmalarını sürdüren dezenfeksiyon ekibi, servis şoförlerine uymaları gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Havza, Kavak, Güncel

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