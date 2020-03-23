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Samsun'dan kısa kısa

Kavak İlçe Jandarma Komutanı İsmail Karaköse, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret ederek sorumluluk alanlarında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

23.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:36
Samsun'dan kısa kısa
Kavak İlçe Jandarma Komutanı İsmail Karaköse , Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret ederek sorumluluk alanlarında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Karaköse, 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının kısıtlanması dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı olarak çalışmalara yoğun şekildi devam ettiklerini söyledi.
Karaköse, "Oluşturduğumuz ekipler tarafından gerek mahalle muhtarı ve gerekse mahalle halkıyla görüşerek koronavirüs hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yasaklar ve yasaklara uyulması ve ayrıca 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Günün 24 saatinde ulaşabilecekleri telefonlar ile zaruri ihtiyaçları karşılayacak kurumlar hakkında bilgi verdik." dedi.
Kaymakam Şenay, koronavirüs tehdidinin can kaybı yaşanmadan atlatılması için çalıştıklarını ifade etti.
Havza'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları
İçişleri Bakanlığ'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan Vefa Sosyal Destek Grubu Havza ilçesinde göreve başladı.
Havza Belediyesi Beyaz Masa Biriminden yürütülen çalışmalarda sokağa çıkma sınırlaması getirilen vatandaşlardan gelen talepler alınarak ilgili birimlere iletiliyor.
Belirtilen adreslere giden Havza Belediyesi zabıta ekibi tarafından yardım talep 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanların alışverişleri yapılarak evlerine teslim ediliyor.
Gittikleri adreslerden ihtiyaç listelerini alan zabıta ekipleri alışveriş ve fatura ödemelerini yaparak talepte bulunan kişilerin evlerine teslim ettiler.
Kronik rahatsızlığı yüzünden evden çıkamayan ve Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım isteyen Hatice Yaşar yapılan uygulamadan oldukça memnun olduğunu belirtirken, tek şikayetlerinin dışarıya çıkamamak olduğunu ifade eden Zeliha Toprak ise "Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Karaköse, Jandarma, Kavak, Güncel

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