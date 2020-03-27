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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personelinin ücret ödemeden Kavak Öğretmenevinde kalabileceği söyledi.

27.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:02
Samsun'dan kısa kısa
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personelinin ücret ödemeden Kavak Öğretmenevinde kalabileceği söyledi.
Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalıştıklarını söyledi.
Sağlık çalışanlarının salgın karşısında kendi sağlıklarını ikinci plana atarak çalıştıklarına işaret eden Şenay, "Kaymakamlık olarak sağlık personelimizin ücretsiz olarak öğretmenevinde kalmasını uygun gördük. Mesai bitiminde evine gidemeyen veya dinlenmek isteyen sağlık personelimiz, ücret ödemeden öğretmenevinde kalabilecek. Kendilerini misafirimiz olarak kabul etsinler." dedi.
Kavak'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
Kavak'ta bulunan Doruk Canlı Hayvan Pazarı'nın koronavirüs salgınına karşı kapatıldığı bildirildi.
Kaymakam İbrahim Engin Şenay, yaptığı açıklamada, pazar günleri kurulan ve bölgesel olarak da kullanılan Doruk Canlı Hayvan Pazarı'nın Samsun Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca kapatıldığını söyledi.
Pazara çevre il ve ilçelerindeki canlı hayvan alışverişi yapanların geldiğini anlatan Şenay, "Pazarda haliyle alışveriş esnasında vatandaşlar çok yakın mesafede bulunuyor. Bu durum koronavirüs salgınının yayılmasına vesile olablir." diye konuştu.
Ladik Belediyesinin dezenfekte çalışmalarını sürüyor
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs salgınına karşı düzenli olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.
Vatandaşlara evde kalın çağrısında bulunan Özel, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yollarda, parklarda, şehir içi dolmuş durakları, cami bahçelerinde, hizmet binalarında dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını ifade ederek, koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladığını ve vatandaşların da kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.
Bafra'da bankamatikler dezenfekte edildi
Bafra Belediyesi, vatandaşların yoğunlukla kullandığı bankamatikleri dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, basın mensuplarına, ilçede toplu kullanım alanlarının başında yer alan bankamatikleri ve etrafını yeniden dezenfekte ettiklerini söyledi.
Bankamatiklerin önüne bir metrelik sosyal mesafe çizgisi de çizdiklerini dile getiren Kılıç, "Tüm ekiplerimiz koronavirüse karşı seferber olmuş durumda. Her alanda yapılması gereken her şeyi detayları ile düşünerek uyguluyoruz. Vatandaşlarımız alınan karar ve kurallara uymaya, sosyal mesafeyi korumaya maksimum önem versinler, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasınlar." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Engin, Samsun, Kavak, Güncel

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