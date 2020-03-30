Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, "Vefa Sosyal Destek Grubu Vefa İletişim Merkezi'ni" ziyaret etti.

30.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:14
Samsun'dan kısa kısa
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, "Vefa Sosyal Destek Grubu Vefa İletişim Merkezi'ni" ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam
Şenay, Vefa Sosyal Destek Grubu Vefa İletişim Merkezi sorumlusu İlhan Özkan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özkan ve merkezde görevlendirilen personele teşekkür eden Kaymakam Şenay, "Koronavirüs salgınına karşı dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kimsesiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını talepleri üzerine karşılıyoruz. Katkı sunan, özveri gösteren her büyüğümüzü kendi dedesi, ninesi gibi gören bıkmadan, usanmadan çalışan, uzağı yakın, zoru kolay kılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ladik'te koronavirüs toplantısı
Ladik İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Sedat Sezik Başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgını tedbirleri görüşüldü.
Toplantıda, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Engin, Koronavirüs, Kavak, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Samsun'dan kısa kısa - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Gökçeada'ya girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor - Haber 17:08: Kuzey Makedonya'nın bayrağı NATO'da göndere çekildi - Haber 17:07: Başkan Kılıç'tan semt pazarında "sosyal mesafe" uyarısı - Haber 17:07: Vali Erin'den PTT İşlemlerinde sıralı sistem uyarısı - Haber 17:06: Gazze'de koronavirüs tedbirleri - Haber 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Haber 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 16:05: İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber