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Havza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

08.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:44
Samsun'dan kısa kısa
Havza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.
Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgına karşı toplu taşıma araçlarının hijyen ve temizliklerini yaptıktan sonra dezenfekte etti.
Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, kırsal mahallere yolcu taşıyan araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edileceğini söyledi.
Havza'da maske üretimi
Havza Belediyesi ve Havza Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde maske üretimine başlandı.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, üretim merkezini ziyaret ederek maske üretimi hakkında bilgi aldı.
Özdemir, "Maske kullanma zorunluluğu kalkana kadar pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımı yapacağız. Bu süreçte çok sayıda maskeye ihtiyacımız olacak. Bu ihtiyacımızın giderilmesinde Halk Eğitim Merkezi bize önemli bir destek sağladı." dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül ise malzemelerin tedarikinden sonra hızlı şekilde üretime başladıklarını, ilk etapta günde 500 adet üretim yaptıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeki Kurt, Havza, Güncel
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