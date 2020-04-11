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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçede sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 48 saatlik süre içinde görev yapacak nöbetçi veteriner ve akaryakıt istasyonunun belirlendiğini bildirdi.

11.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:08
Samsun'dan kısa kısa
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçede sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 48 saatlik süre içinde görev yapacak nöbetçi veteriner ve akaryakıt istasyonunun belirlendiğini bildirdi.
Şenay, İçişleri Bakanlığınca aralarında aralarında Samsun 'un da olduğu kentlerde sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ilçesinde gereken tedbirlerin alındığını söyledi.
Sokağa çıkmanın yasaklandığı 48 saatlik sürede 15 Temmuz Şehitleri Kavak Otogarı mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonu ile Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'ndeki veteriner hekim Ümmet Kara'ya ait veteriner kliniğinin nöbetçi olacağını aktaran Şenay, "Bu konuda kendilerine tebligat ve halkımıza da duyurumuzu yaptık." dedi.
Şenay, diğer veteriner kliniği ve akaryakıt istasyonlarının açık olması halinde haklarında idari ve adli işlem başlatılacağını kaydetti.
Başkan Özel'den sağlık çalışanlarına ziyaret
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden Ladik Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Hastane yetkililerine ihtiyaçlarını soran Özel, sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür edip, kendilerine çocukları için çeşitli hediyeler verdi.
Bu zor günlerde sevdiklerinden, yuvalarından uzak kalarak hastalıkla fedakarlıkla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Özel, "Hastanemizde görev yapan değerli sağlık çalışanlarımızı, yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına ziyaret ettik. Biliyoruz ki onları da evlerinde bekleyen evlatları var. Hem bu yavrularımızın yüzünü güldürmek hem de bizler için kendini siper eden sağlık çalışanlarımıza moral olmak için hediyelerimizi takdim ettik. Bugünlerde göstermiş oldukları üstün gayret asla unutulmayacak." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Kavak, Güncel
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