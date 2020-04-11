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Samsun'dan kısa kısa

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Samsun'un da arasında bulunduğu kentlerde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:28
Samsun'dan kısa kısa
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Samsun 'un da arasında bulunduğu kentlerde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Havza'da halkın yoğun olarak kullandığı Kevser Parkı, Mehmetçik Meydanı ve ana caddeler bomboş kaldı.
Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dışarıda kalmasına izin vermedi.
Fırınlar ise araçlarda ekmek satışı yaparak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçti.
Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Karşıyaka Mahallesi'nde bir çocuk ise yanına aldığı oyuncak bebeği ile evinin camından boş sokakları izledi.
Kavak
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçede vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğunu bildirdi.
Şenay, vatandaşların Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uymasıyla yol ve caddelerin sessizliğe büründüğünü söyledi.
Sokağa çıkma yasağının uygulamaya başlamasından itibaren yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığına dikkati çeken Şenay, "Sokağa çıkmanın yasaklanması ile vatandaşlarımızın buna uyum sağladığı görülmektedir. Evlerinde kalan vatandaşlarımıza en büyük destek, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyor. Vatandaşlarımıza, 'Siz evde kalmaya devam edin, dışarıyı içeriye getirme gücümüz var' diyoruz." diye konuştu.
Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette
Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu, 7 gün 24 saat hizmet vererek takdir topluyor.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AA muhabirine,Vefa Ssoyal Destek Grubu aracılığıyla 65 yaş üstü ve kronik hastalara sürekli hizmet verildiğini söyledi.
İlçede günde ortalama 500 aileye destek sağlandığını anlatan Ertürkmen, "14 Mart'tan bu yana hizmet veren ekiplerimiz, gelen telefonları tek tek değerlendirdikten sonra kayıt altına alarak temel ihtiyaçlar sırasıyla gideriliyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Zonguldak, Samsun, Güncel
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