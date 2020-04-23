Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Samsun'dan kısa kısa

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları evlerinde ziyaret etti.

23.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:18
Samsun'dan kısa kısa
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları evlerinde ziyaret etti.
Özel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle ev ziyaretlerinde bulundu.
Çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler veren Özel, "Hiçbir şey neşemizi, birlik ve beraberliğimizi elimizden alamaz. Çocuklarımızın mutluluğu, bizlerin mutlu olmasına vesiledir. Bu bayram, dünyada çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayramdır. Madem meydanlarda kutlamalar yapamadık, biz de çocuklarımızın bayram sevincini, coşkusunu evlere taşıdık." dedi.
Ziyaretlerinde Özel'e protokol üyeleri eşlik etti.
Özel'den ramazan ayı mesajı
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Özel, mesajında, rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ramazan ayının kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve sabır duygularının doruğa çıktığı kutlu bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:
"Bu duygular, insanlık olarak içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda daha büyük önem arz etmektedir. Yaşanan salgın nedeniyle bir araya gelemesek de bereketli sofralarda kardeşliğimizi bir arada yaşayamasak da gönüllerimiz bir arada. Bu mübarek zaman diliminde en büyük dayanağımız ve gücümüz olan dualarımızla yüce Rabb'imizden sağlıklı ve güzel yarınları niyaz etmeliyiz. Önümüzdeki yıl inşallah ramazan ayını hep birlikte, aynı sofrada, yardımlaşma ve kaynaşma ile geçirmeyi temenni ediyor, ülkemiz ve bütün İslam aleminin ramazan ayını kutluyorum."
Havza 23 Nisan'ı balkonlarında kutladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı kutlamaları kapsamında Havza'da vatandaşlar, balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudu.
İlçede vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi çalışanları ile beraber ellerinde bayraklar ile İstiklal Marşı'nı okudu.
Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra balkonlarda bulunan vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Nurhan Yapıcı Özel, 23 Nisan, Ladik, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Macron’dan AB’ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haberler
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Haberler››Güncel››Samsun'dan kısa kısa - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:30: EDİRNE Trakya'da 23 Nisan sosyal mesafeli kutlandı - Haber 00:30: GAZİANTEP İslahiyeliler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti - Haber 00:26: Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5) - Haber 00:25: Kırıkkale'de mehter takımı eşliğinde '23 Nisan' kutlaması - Haber 00:25: Bakan Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna evinin balkonundan katıldı - Haber 23:48: Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı - Haber 22:53: Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" - Magazin 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 18:14: CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler