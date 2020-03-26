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SAMSUN Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı

Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardıSAMSUN'da, Samet Meşe (31), alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı 2 kişi tarafından dövüldükten sonra kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı.

26.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:49
SAMSUN Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı

Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı

SAMSUN'da, Samet Meşe (31), alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı 2 kişi tarafından dövüldükten sonra kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis, Meşe'yi, 2 saat sonra park halinde bulunan otomobilin bagajından kurtardı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre, Samet Meşe, yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Meşe, 2 kişi tarafından dövüldü. Ardından da kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaş, durumu polise bildirdi.

2 SAAT BAGAJDA KALMIŞ

Görüntüden otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, MOBESE kameralarından aracın gidiş güzergahını tespit etti. Bölgede yapılan aramalar sonunda da otomobil, olaydan 2 saat sonra, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulundu. Samet Meşe, bagajdan çıkarılarak, Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Meşe tedavi altına alındı. Polis , kısa süre sonra da şüphelilerden B.B.'yi yakaladı. S.Ü. ise aranıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Samet Meşe, Polis, Güncel

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