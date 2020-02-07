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Samsun düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

Düğününe bir gün kala intihara kalkıştıSAMSUN'da yarın düğünü yapılacak olan Ülkü Y. (23), tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

07.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:06
Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı
SAMSUN'da yarın düğünü yapılacak olan Ülkü Y. (23), tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., tedaviye alındı.
Ayvacık ilçesi Meşelidüz Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Ülkü Y., tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ülkü Y.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.
DÜĞÜNÜ VARDI
Ülkü Y.'nin nişanlı olduğu ve yarın, Ayvacık ilçesinde bir düğün salonunda düğününün yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı.
Samsun düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

Samsun, Güncel

Kaynak: DHA


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