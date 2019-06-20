20.06.2019 12:14
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SAMSUN Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı

Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldıSamsun'un Vezirköprü ilçesinde boru şeklindeki elektrik direği içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı
Samsun'unVezirköprüilçesinde boru şeklindeki elektrik direği içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçede yer alan Gelincik Evler Sitesi çevresine montaj edilecek boru şeklindeki elektrik direği içinden kedi sesi geldiğini fark edenler, belediye haber verdi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri boru şeklindeki demir direği kesip, içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve çevrede kurtarma çalışmalarını bekleyen annesiyle buluşturulan yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.SAMSUN Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı
Kaynak: DHA
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