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Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi

Elma yüklü TIR devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dediKaraman'dan Samsun'a giden elma yüklü TIR, otogar mevkisinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

10.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:58
Elma yüklü TIR devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi
'dan 'a giden elma yüklü TIR, otogar mevkisinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yara almayan sürücüsü Hacı Polat, "Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi. Kaza, saat 12.30 sıralarında, İlkadım ilçesi otogar mevkisinde meydana geldi. Karaman'dan Sebze ve Meyve Hali'ne elma getirmek üzere yola çıkan Hacı Polat idaresindeki 42 Z 4693 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meyve ve Sebze Hali'nde 2 kilometre kala devrilen aracında yara almayan sürücü Hacı Polat, "Yavaş yavaş ilerlerken böyle bir kaza oldu. Kaza Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yeniden trafiğe açıldı.
Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi

Karaman, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA


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