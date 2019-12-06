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Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

06.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:30Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın
Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Urhal, haber, yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitlerinin anısına" fotoğrafına oy veren Urhal, yaşam kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Ömer Urhal, Güncel

Kaynak: AA

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