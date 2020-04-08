Samsun Emniyetinden 175. kuruluş yıl dönümüne özel kısa film
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı.
08.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:07
Sosyal medya hesaplarından yayımlanan kısa film, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince hazırlandı.
Emniyetin değişik birimlerinin çalışmalarından kesitlerin gösterildiği kısa filmde, kentin gece ve gündüz görüntüleri yer alıyor.
Kısa filmde, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz teşkilatımızın kuruluşunun 175. yılı, Polis Haftası'nı kutlamanın onuru ve mutluluğunu yaşıyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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