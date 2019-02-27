Samsun Eski Karakol Güreş Eğitim Merkezi Oldu, Kaderleri Değişti

Kaynak: DHA

Eski karakol güreş eğitim merkezi oldu, kaderleri değiştiSAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıldır atıl halde duran eski jandarma karakol binası, 5 yıl önce Güreş Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkezde, güreş sporunu öğrenen çocuklarlar arasından Türkiye şampiyonları ve Balkan ikincisi de çıktı. Halen 20 sporcunun eğitim gördüğü merkez ile bölgede yaşayan çocukların kaderleri ise güreşle değişti.Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde bulunan daha önce jandarma tarafından karakol olarak kullanılan ancak yaklaşık 10 yıl atıl vaziyette duran tek katlı bina, 2014 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güreş Eğitim Merkezi'ne dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Girişimler sonucu, yaklaşık 6 ay sonra mevcut karakol binası Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edildi. Bölgede 10 yıldır atıl halde duran eski jandarma karakol binası, girişimlerle Güreş Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Güreş antrenörü Hüseyin Sivri, görevlendirilerek, bölgedeki vatandaşların da talebi doğrultusunda eğitim merkezine dönüşen binada, güreş kursu açıldı, 9-15 yaş grubundaki çocuklara güreş eğitimi verilmeye başlandı. 5 yıldır faaliyet gösteren Kuşkayası Güreş Eğitim Merkezi'nde kurslar sürerken, öğrenciler de il ve Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda başarılar da elde etmeye başladı. Eğitim alan çocuklarlar arasından Türkiye şampiyonları ve Balkan ikincisi de çıkarken, 8 öğrenci ise spor kulüpleri tarafından keşfedilip transfer de edildi. Aralarında güreş milli takımına da sporcu çıkaran merkezle, bölgedeki çocukların da kaderleri güreşle değişti.'5 YILDA 80 ÇOCUK EĞİTİM ALDI'Güreş antrenörü Hüseyin Sivri, 5 yılda yaklaşık 80 çocuğun güreş eğitimi aldığını belirterek, çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Sivri, Sporcularımız arasında Balkan ikincisi, Türkiye birincileri çıktı. Çok büyük bir emekli bu bölgedeki çocuklarımız güreş sporuyla ilgileniyorlar. Merkezimizin olduğu bu bölgede ailelerinde güreşe büyük bir ilgisi oluştu. Çocuklarını teşvik ediyorlar. Halen 20 öğrencim eğitim almaya devam ediyor. Buradaki çocuklarımız üniversite sınavında herhangi bir üniversite kazanabilirlerse kazanacaktılar yoksa köyde fındık bahçelerinde hayvan peşinde koşacaklardı. Ama şimdi araların da milli sporcular var. Burada çocuklarımıza bu sporu öğretip güreşte alt yapıdan sporcu yetiştiriyoruz. Merkezimizin bulunduğu bölgedeki 5 mahalleden sporcumuz var. Hafta içi okul sonunda ve hafta sonu antrenmanlar yapıyoruz dedi.'DERECE ALINCA HEDEFLERİM BÜYÜDÜ'Türkiye şampiyonu ve Balkan ikinciliği bulunan sporcu Gökhan Günaydın da, olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini anlattı. Günaydın, Burada güreş yapmayı öğrendim. Güreşe ilk önce spor yapmak sağlıklı olmak için başladım. Müsabakalara katılıp dereceler kazanmaya başlayınca hedeflerim büyüdü. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Güreşe başladığımız bizim için çok güzel oldu. Okuyabilirsek okuyacaktık. Okumasaydık hayvancılıkla uğraşacaktık diye konuştu.'TÜM ÇOCUKLAR GÜREŞÇİ OLMAK İSTİYOR'Güreş eğitim merkezinde aldığı eğitimlerle Türkiye şampiyonu olmayı başaran Halil İbrahim Özdil ise 3 yıldır bu merkeze geliyorum. Güreş yapmayı çok seviyorum. Hocamız sağ olsun burası eskiden jandarma karakoluyken şimdi güreş eğitim merkezi oldu. Artık bu bölgedeki tüm çocuklar güreşçi olmak istiyor ifadesinde bulundu.Bu arada, güreş eğitim merkezinde, antrenman salonunun yanı sıra, çocukların masa tenisi de oynayabilecekleri dinlenme odası ve gece kalabilecekleri yataklı odalar da yer alıyor.