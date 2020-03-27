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SAMSUN Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yinede taleplere yetişemiyorlar

Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yinede taleplere yetişemiyorlarTÜRKİYE'de görülen koronavirüs salgını sonrası kullanımı artan dezenfektan ve kolonya hammaddesi etil alkol üretimi için harekete geçildi.

27.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:50
Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yinede taleplere yetişemiyorlar
TÜRKİYE'de görülen koronavirüs salgını sonrası kullanımı artan dezenfektan ve kolonya hammaddesi etil alkol üretimi için harekete geçildi. Amasya'da bir şeker fabrikası ithalatı durdurulan etil alkolde kapasitesini yüzde 100'ü aşan oranda artırdı, günde 65 bin litre üretim miktarına ulaştı. İki katı üretim yapan fabrika, yinede talepleri karşılayamıyor.
Koronavirüs salgını sonrası kullanımı artan ve taleplerin karşılanamadığı dezenfektan ve kolonya üretiminin hammaddesi etil alkol de stoklar da tükendi. İthalatı da durdurulan etil alkol için yerli firmalar harekete geçti. Amasya Şeker Fabrikası da etil alkol, üretim kapasitesini yüzde 100'ü aşan oranda artırdı. Fabrikada, 50 çalışanla, 3 vardiya halinde günlük 65 bin litre etil alkol üretiliyor. Şeker pancarının melasından yapılan etil alkol, önce kalite kontrolden geçiriliyor, sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İki katı üretim yapan fabrika, yinede talepleri karşılayamıyor.
'TÜM SİPARİŞLER SIRAYA KONULDU'
Fabrikanın kapasitenin üzerinde çalıştığını söyleyen Amasya Şeker Fabrikası Gıda ve Alkol Kısmı Müdürü Sami Töre, 'Fabrikamızda günlük yaklaşık 65 bin litre alkol üretiyoruz. İnşallah bu üretim bu şekilde devam eder. Böyle devam ederse kısa zamanda saf alkol depolarını doldurmuş oluruz. Şu an talep çok fazla ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, her gün 50 kişiyle görüşüyor. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz, tüm siparişler sıraya konuldu. Firmalara bir ay sonraya gün verilebiliyor. Günlük çıkan alkolü biriktirip firmalara veriyoruz. Talep fazla ama şu an hammadde noktasında herhangi bir sorunumuz yok" dedi.
HEDEFİMİZ 5 BUÇUK MİLYON LİTRE
Koronavirüsü salgınından önce toplam bir buçuk milyon litre etil alkol üretme planları olduğunu anlatan Amasya Şeker Fabrikası Şeker Üretim Müdürü Sedat Güven de salgınla birlikte planda da değişiklik olduğunu belirtti. Güven, "Hammaddemiz olan melas tedariki yaparak, bu seneki üretimimizi 5 buçuk milyon litreye kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için de ekip arkadaşlarımızla birlikte üstün bir gayret içerisindeyiz. Bu süreç bittikten sonra yurt dışından gelen etil alkolle rekabet edebilir seviyede olmamız lazım, inşallah bu tesis üretime devam eder. İthalat ve yurtiçi ihtiyaçları konusunda bazı düzenlenmelerin yapılması durumda bu tesisler ayakta kalır" şeklinde konuştu.
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SAMSUN Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yinede taleplere yetişemiyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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SAMSUN Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yinede taleplere yetişemiyorlar

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