Samsun Evinin Balkonundan Düşen Feridun Öğretmen, Toprağa Verildi

Evinin balkonundan düşen Feridun öğretmen, toprağa verildi
SAMSUN'un Atakum
ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğretmen Feridun Keskin
(48), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi, Mevlana
Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilırmak İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Feridun Keskin, henüz bilinmeyen nedenle oturduğu 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunup ambulansla hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.
Feridun Keskin için ikindi vakti Türkiş Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze namazının ardından Keskin, Derecik
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Annesi, eşi ve 2 kızı ile birlikte yaşayan Keskin, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Atakum, Keskin, Güncel
Kaynak: DHA