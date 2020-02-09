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Samsun genelinde eğitime bir gün ara verildi

Samsun ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

09.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:02Samsun genelinde eğitime bir gün ara verildi
ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun ile tüm ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Vali Osman Kaymak da uzun bir aradan sonra kar yağışının etkili olduğu kentte, okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden mesaj yazan öğrencilere kar tatilini esprili bir dille duyurdu.
Vali Kaymak mesajında, "Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi yarın güzelce bi kartopu oynayın." ifadelerine yer verdi.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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