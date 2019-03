Samsun Görme Engelliler, Yemek Yapmayı Öğreniyor

Kaynak: DHA

Görme engelliler, yemek yapmayı öğreniyorALTI Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi'nin görme engelli üyeleri için düzenlediği yemek kursu, ilgi gördü. Kursa katılan 10 engelli, usta öğreticinin yardımıyla yemek yapmayı öğreniyor. Bıçak kullanımı, sebze ve meyvelerin dokusu, pişirilme şekli anlatılan engelliler, kısa sürede yemek yapmayı öğrendi.Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi'nin görme engelli üyeleri için düzenlediği yemek kursu ilgi gördü. Kursa katılan 10 engelli, Halk Eğitim Merkezi'nden gelen usta öğreticinin yardımıyla yemek yapmayı öğreniyor. Bıçak kullanımı, sebze ve meyvelerin dokusu, pişirilme şekli anlatılan engelliler, kısa sürede yemek yapmayı öğrendi. İlkadım İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kurs, mart ayı sonuna kadar sürecek.Amaçlarının görme engellilerin evlerinde kimseye ihtiyaç duymadan kendi işlerini yapabilmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Aynur Yiğit, Kursumuz çok verimli geçiyor. Burada çok değişik damak lezzetlerinin yer aldığı yemek çalışmaları yapıyoruz. Türk mutfağının değişik çeşitlerini öğretmeye çalışıyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın en azından evlerinde kendilerine eşlerine, çocuklarına, misafirlerine bile rahatlıkla yapabileceği kolayla öğrenilebilen özellikle uygun malzemelerden seçilerek düzenlenmiş bir yemek kursu. Yedi bölgemizden farklı türleri de öğrenmiş oluyorlar. Hiç bilmedikleri ya da televizyonda başkasından duydukları yemekleri şuanda kendileri yapıyor olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorlar dedi.Kursiyelerin ilk olarak çatal, bıçak gibi mutfak aletlerini kullanmayı öğrendiğini anlatan Aynur Yiğit, Daha önce hiç bilmeyenler kesme, doğrama gibi işlemleri öğreniyorlar. Hangi sebze nasıl doğranır, sebzelerin ne kadar yıkanılması gerektiği, hangi sebzenin ne kadar pişirilmesi gerektiği gibi konuları öğreniyorlar. Hocamız her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde öğretiyor. Tabi normal bir insan için yemek yapmak kolay olabilir ama biz görme engelliler için bunu başarmak oldukça zor diye konuştu.'YEMEK YAPMAK ARTIK KOLAY'Kursta eğitim alan Songül Korkmaz, daha önceden her şeyin hazır bir şekilde önüne geldiğini dile getirerek, 'Bu yüzden de çok önceden de böyle bir kursa gitmeyi talep etmiştim. Bu zaman nasip oldu. Daha önce hiç yemek yapmadım ama mutfağa ilgim her zaman vardı. Bu kursta buna vesile oldu. Burası benim için bir deneyim oldu. Bence sevince hiçbir şey zor değil. Öğrenmek gerçekten çok güzel bir şey. Benim için öğrenmeden önce her şey önyargıydı. Soğan doğrarken elimde doğrardım ellerimi kesmekten korktuğum için tahtada doğrayamazdım. Ama burada öğrendikten sonra çokta kolay olduğunu öğrendim ifadelerini kullandı.Eğitim çalışmalarının çok güzel gittiğini söyleyen usta eğitimci Lütfiye Işıtan da 'Burada yemek yapmamın bütün özellikleri öğretiyoruz. Ayrıca burada en çok hijyen konusuna önem veriyoruz. Biz burada onlara sadece yol gösteriyoruz. Onlarda bu kursu alabilmek için çok istekliler. Hiç bilmeyen bile burada hemen yemek yapmayı öğrendiö şeklinde konuştu.