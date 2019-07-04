04.07.2019 16:36
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SAMSUN Halı mağazasında çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı

Halı mağazasında çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandıSamsun'da bir halı mağazasında arızalanan klimadan çıkan yangın, maddi zarar neden oldu.

Halı mağazasında çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı
Samsun'da bir halı mağazasında arızalanan klimadan çıkan yangın, maddi zarar neden oldu. Alevlere müdahale ederken ağır yaralanan iş yeri sahibi Abdullah Kaya (70) ile dumandan etkilenen bir itfaiye eri, tedaviye alındı.
İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'nde bir halı mağazasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Arızalı klimadan çıkan yangında, müşteriler panikle kendilerini mağazadan dışarı attı. İş yeri sahibi Abdullah Kaya, yangını söndürmek için alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmeye çalışırken yaralanan Abdullah Kaya'yı dışarı çıkardı. Kaya, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi. SAMSUN Halı mağazasında çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı
Kaynak: DHA
Samsun, Güncel

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