Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun
için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saat süresince Samsun'un doğu ilçelerinden başlayarak il geneline yayılacak yağışların yerel ve kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.