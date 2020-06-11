SAMSUN İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada

İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kameradaSAMSUN'da, girdiği tekel bayisinin buzdolabından çaldığı alkol şişesini pantolonunun içine gizleyen Ü.E. (23), polis ekiplerince yakalandı.

11.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:15
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada
SAMSUN'da, girdiği tekel bayisinin buzdolabından çaldığı alkol şişesini pantolonunun içine gizleyen Ü.E. (23), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, 8 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekel bayisinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Adrese gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde, buzdolabından aldığı içki şişesini pantolonunun içine sakladığı görülen şüphelinin, Ü.E. olduğu tespit edildi. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı Ü.E., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Ü.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı. SAMSUN İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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