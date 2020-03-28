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Samsun İl İdare Kurulu toplandı

Samsun İl İdare Kurulu Vali Osman Kaymak başkanlığında toplandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yeni korona virüsü önlemlerini açıklamasının ardından, Samsun İl İdare Kurulu ilk toplantısını bugün yaptı.

28.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:23
Samsun İl İdare Kurulu toplandı
Samsun İl İdare Kurulu Vali Osman Kaymak başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yeni korona virüsü önlemlerini açıklamasının ardından, Samsun İl İdare Kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıyla ilgili Samsun Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı talimatları doğrultusunda, Valimiz Osman Kaymak'ın başkanlığında İl İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, devletimizin almış olduğu kararlar çerçevesinde ilimizde alınacak ilave önlemler ile ilerleyen süreçte takip edilecek uygulamalar, değerlendirildi. Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle daha önce planlanan 28 Mart saat 17.00'den sonraki otobüs seferleri iptal olmuştur. Bu tarihten sonraki seferler valiliğimizin izniyle yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız, şehirler arasında yolculuk yapması için otogarda görev yapan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi talebinde bulunacaklardır" denildi.

Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer kurul üyeleri hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Samsun, Güncel

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