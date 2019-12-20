Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı kimdir? Veysel Çakı kaç yaşında, nereli?

Müftü Çakı, camiide giyim adabı ile ilgili gençlere açıklamalarda bulunarak, ''Gençlerimize yırtık pantolonla sırf medeniyet göstergesi ya da moda diye, başka milletleri taklit ederek böyle yırtık pırtık pantolonla bırakın ibadet etmelerini, sokakta bile gezmelerini tavsiye etmem" sözlerine yer verdi. Samsun Müftsü Veysel Çakı nereli, kaç yaşında?

VEYSEL ÇAKI KİMDİR?

Çakı, 1955 yılında Giresun Merkez Yaykınlık köyünde dünyaya geldi. Köyde ilkokul olmadığı için Merkez Darıköy Köyü İlkokulunda dört yıl okuduktan sonra, Yaykınlık Köyü İlkokulundan 1965 yılında mezun oldu. 1965-66 yıllarında köy hocalarından Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler dersleri aldı. 1967 yılında Giresun İmam-Hatip Okuluna kayıt oldu ve 1974 yılında okuldan mezun oldu. Aynı yıl Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Müftü Mahallesi Camii İmam-Hatipliğine atandı.

Şebinkarahisar Müftüsü Trabzonlu Mustafa Bakkaloğlu'ndan Arapça ve Fıkıh dersleri alan Veysel Çakı, 1975 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü kazanarak, görevini İstanbul Beykoz Şelüstü Çamlık Camiinde sürdürdü. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde okudu. Yüksek İslam Enstitülerinde ihtisas bölümleri açılınca "Tefsir-Hadis bölümüne" devam ederek 1979 yılında mezun oldu. 1983 yılında Giresun Tirebolu ilçesi vaizliğine atandı. Bir yıl vaizlik yapmasının ardından 1984 yılında girdiği İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müftü ve vaizler ihtisas kursunu 1986 yılında bitirdi.

Çakı, Kars İl Vaizliğine atandı. Bir yıl vaizlikten sonra 1987 yılında Kars-Sarıkamış, 1990 yılında Trabzon-Beşikdüzü, 1998 yılında Samsun-Çarşamba ilçelerinde İlçe Müftülüğü; 2005 yılında Ağrı, 2008 yılında Ordu İl Müftülüğü, 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı ile 1 Aralık 2009 tarihinde Trabzon İl Müftülüğüne getirildi. 27 Eylül 2013 tarihinde Denizli İl Müftülüğü görevine başladı. 29 Mayıs 2015 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Samsun İl Müftülüğüne atanan Veysel Çakı, evli ve iki çocuk babasıdır.