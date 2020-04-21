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SAMSUN İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajı

İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajıİSPANYA'da bulunan 93 Türk vatandaşı koronavirüs salgını nedeniyle Samsun'a getirildi.

21.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:48
İspanya 'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye ' mesajı
İSPANYA'da bulunan 93 Türk vatandaşı koronavirüs salgını nedeniyle Samsun'a getirildi. Karayoluyla Tokat'ta götürülen vatandaşların, otobüslerinin önüne 'En büyük Türkiye' yazılı pankart asıldı.
Uçakta bulunan 93 Türk vatandaşı, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı ve ateşi yüksek çıkan bazı kişiler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Vatandaşlar, ellerinde bulunan 'En büyük Türkiye' yazılı pankartla poz verdi. Pankartı otobüsün ön camına yerleştiren vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Tokat'ta bulunan yurda yerleştirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları öğrenildi. SAMSUN İspanya’dan gelen Türk vatandaşlarından ’En büyük Türkiye’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: İspanya, Türkiye, Güncel
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