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Samsun itfaiyesi Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar ile yakından ilgilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri deprem sonrası yardım için gittikleri Elazığ'da çocuklarla yakından ilgilendiler.

02.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:19Samsun itfaiyesi Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar ile yakından ilgilendi
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri deprem sonrası yardım için gittikleri 'da çocuklarla yakından ilgilendiler.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve yardım amacıyla bu ile giden Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, depremden etkilenen çocuklarla yakından ilgilendiler. İtfaiye ekipleri depremzede çocuklara destek verip yüzlerini güldürmek için onlarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirmelerine yardımcı oldular. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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