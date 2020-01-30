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Samsun İtfaiyesi Elazığ'da kurulan çadır kentler için ekip gönderdi

Samsun İtfaiyesi deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde görev yapmak üzere, Elazığ'a ekip gönderdi.

30.01.2020 02:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 02:38Samsun İtfaiyesi Elazığ'da kurulan çadır kentler için ekip gönderdi
İtfaiyesi deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde görev yapmak üzere, 'a ekip gönderdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Elazığ ve Malatya çevresinde meydana gelen deprem nedeni ile iki kaza kırım aracı ve 12 personel ile bölgeye doğru yola çıktı.
Samsun İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, deprem ekibini uğurlarken, "Arama kurtarma ekibi olarak Samsun itfaiyesi hazırlanmıştı ancak talimat almadığımız için ekip göndermedik. AFAD'dan gelen talimat üzerine şu an barınma amaçlı kurulan çadır kentlerde olası yangınlara karşı mücadele ve tedbir almak için yaklaşık 7 ilden biri olarak 2 araç 12 personel ile Elazığ'a hareket ediyoruz. Giden arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyoruz." diye konuştu.
Daha sonra, Samsun İtfaiyesi ekibi dualarla deprem bölgesine yolcu edildi.

Deprem, Elazığ, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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