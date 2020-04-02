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Samsun Jandarma Komutanlığının mart ayı faaliyetleri

Samsun Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında mart ayında yürüttüğü faaliyetleri açıkladı.

02.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:36
Samsun Jandarma Komutanlığının mart ayı faaliyetleri
Samsun Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında mart ayında yürüttüğü faaliyetleri açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince mart ayında da uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan şok ve yol uygulamalarında 53 bin 994 kişinin sorgusu yapılarak aranan 459 şüpheli şahıs yakalandı.
Uygulamalarda 3 ruhsatlı tabanca, 7 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 108 tabanca mermisi, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, demir kesme makası, 2 ton korkuluk demiri, 250 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda 4 kişi, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütlü şekilde haberleşme ve enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 20 olay, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet kapsamında 2 olay, Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet kapsamında 1 olay, Resmi Belgede Sahtecilik kapsamında ise 1 olayda yakalanan 64 kişiden 16'sı tutuklandı.
Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 36 bin 937 araç sürücüsü kontrol edilerek, 1060 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Samsun, Huzur, Güncel
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