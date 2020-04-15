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Samsun Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı

Samsun Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Samsun Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı.

15.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:06
Samsun Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı
SAMSUN - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Samsun Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı.
Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Güvenlik açısından cezaevine yolcu otobüsleri ve halk otobüsleri sevk edilerek tahliyesi gerçekleşen mahkumlar cezaevi içinde korona virüse karşı maskeleri takılarak daha sonra da otobüslere bindirilip tahliyeleri gerçekleştirildi. Samsun Kapalı Cezaevi’nden tahliyeler başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, 3. Sayfa
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