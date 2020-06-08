SAMSUN Karadeniz'in en uzun sahiline akın ediyorlar

Karadeniz'in en uzun sahiline akın ediyorlarKaradeniz'in en güzel ve uzun sahillerinden Samsun Atakum, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doluyor.

08.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:36
Karadeniz'in en uzun sahiline akın ediyorlar
Karadeniz'in en güzel ve uzun sahillerinden Samsun Atakum, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doluyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve sahilde spor yapma yasağının kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşlar Atakum sahiline akın etti. Yaklaşık 2 aydır sessizliğin hakim olduğu sahil, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte adeta eski günlerine geri döndü. Karadeniz'in en güzel ve uzun sahillerinden biri olan Atakum, güneşli ve sıcak havayla birlikte cıvıl cıvıl oldu. Bazı vatandaşlar hem piknik yaptı hem de denize girdi. Güneşli havanın tadını çıkan bazı vatandaşlar ise maskelerini takarak spor ve yürüyüş yaptı. SAMSUN Karadeniz’in en uzun sahiline akın ediyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Güneşli, Samsun, Güncel, Haber

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