Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta koronavirüs tedbirleri

Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

29.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:52
Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta koronavirüs tedbirleri
Samsun , Kastamonu , Tokat ve Sinop 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.
Samsun'un Canik ilçesinde kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Belediye bünyesinde oluşturulan sosyal yardım ekibi, 0 536 347 37 38 numaralı Sosyal Yardım Hattı'nı arayan, 65 yaş ve üstü, tek başına yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan, günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
İhtiyaçları karşılanılan vatandaşların talep ettiği malzemeler teslim edilirken ateşleri de ölçülüyor.
Havza ilçesinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Seyahat kısıtlaması kapsamında Havza Otogarı kapatıldı.
Kastamonu
Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezindeki çöp konteynerleri, Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri, PTT ve tüm banka ATM'leri ile eczanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi olarak hizmet götürülen yaşlıların evlerinin de özel olarak temizlendiği ve dezenfekte edildiği belirtildi.
Dezenfeksiyon çalışmalarının şehrin birçok noktasında sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, "Dezenfekte çalışmalarımızı dört koldan yürütüyoruz. Bizler için hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Bu salgın ile mücadeleye başladığımız ilk günden bu tarafa söylediğimiz gibi bizler sahadayız lütfen siz evde kalın." ifadesine yer verildi.
Tokat
Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını giderdi. Polis ekipleri çarşıda ve parklarda gezen 65 yaş üstü kişileri uyararak evlerine gitmelerini sağladı.
Sinop
Sinop İl İdare Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Boyabat ilçesi Osmanköy mevkisindeki Kastamonu - Sinop kavşağında, Boyabat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği trafik ekipleri tarafından ilçe merkezine hareket halinde olan araçlar durdurularak kimlik kontrolleri, sağlık ekipleri tarafından ise ateş ölçümü yapıldı.
İlçe dışından gelip Boyabat'ta ikamet edeceğini belirten sürücü ve araç içindeki yolcuların kimlik, adres ve telefon bilgileri kaydedilerek, 14 gün süreyle evlerinden dışarı çıkamamaları gerektiğini söylenip, aksine davrananlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.
İlçe genelinde sınırlandırmaya uymayarak sokağa çıktığı belirlenen 65 yaş ve üzeri kişilere para cezası uygulanıyor. Vatandaşlara, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymaları konusunda belediye hoparlörlerinden ve polis araçlarından anons yapılıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kastamonu, Samsun, Sinop, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: DHA YURT BÜLTENİ-12 - Haber 17:58: Malatya'da korona virüse araç takviyesi - Haber 17:58: Burdur'da yurt dışından getirilen 136 kişi daha yurda yerleştirildi - Haber 17:58: Yozgat'ta Derbent köyü yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı - Haber 17:58: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıklaması Açıklaması - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber