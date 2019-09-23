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Samsun kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi

Kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildiSAMSUN'da çöp atma meselesinden çıkan kavgada amcaları Bekir Ö.'yü (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ebru Ö. (22) ve Seda Ö. (19) gözaltına alındı.

23.09.2019 13:05
Kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi
SAMSUN'da çöp atma meselesinden çıkan kavgada amcaları Bekir Ö.'yü (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ebru Ö. (22) ve Seda Ö. (19) gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöpler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö'nün eşi Havva Ö, kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu. Çıkan kavgada Bekir Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 KIZ KARDEŞ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Olayla ilgili Mustafa Ö, eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan Mustafa Ö., eşi Havva Ö. ve kızları Semanur Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ebru Ö. ve Seda Ö. ise adliyeye sevk edildi.
Samsun kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi

Yaylageriş, Tekkeköy, Güncel

Kaynak: DHA

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