27.06.2019 21:46
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SAMSUN Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dedesinin evinde helallik alındı

Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dedesinin evinde helallik alındı (2)TOPRAĞA VERİLDİDenizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için Samsun'un İlkadım ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dedesinin evinde helallik alındı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren, Bursa 'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan 'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için Samsun 'un İlkadım ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi anne Sedef İnan, Benim oğlumu kaymakamlar getirsin. Benim oğlum kaymakam olacaktı diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.
İlkadım 'daki Kılıçdede Camii'nde kılınan cenaze namazına, aile bireyleri ve akrabaların yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak , Bursa Valisi Yakup Canbolat , Denizli Vali Yardımcısı Zafer Öz , Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile çok sayıda ilçe kaymakamı ve Samsunlu katıldı. Safa Akif İnan 'ın cenazesi, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta kabri bulunan dedesi Hasan Büyükay'ın yanında toprağa verildi.SAMSUN Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dedesinin evinde helallik alındı
Kaynak: DHA
İlkadım , Akif İnan , Samsun , Güncel

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