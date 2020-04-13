Samsun kayıp hayvanlar bulundu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
13.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:23
Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde 10 Nisan 2020 tarihinde mal sahibinin müracaatı ile kaybolduğu öğrenilen 2 adet büyükbaş hayvan, ekiplerimizce yapılan detaylı araştırmalar neticesinde 13 Nisan günü bulunarak sahibine teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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