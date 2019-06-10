SAMSUN KAZADA ÖLEN ABLA VE KARDEŞİNE HÜZÜNLÜ VEDA

Kaynak: DHA

KASTAMONU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden İremnur (16) ve kardeşi Sait Yılmaz (13), Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Kazada yaralanan okul müdürü Hakan Yılmaz (42), çocuklarını gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurladı. Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana geldi. Samsun'da bulunan Çınarlık Ortaokulu Müdürü olan Hakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, savruldu. Kazada otomobilden fırlayan 10'uncu sınıf öğrencisi İremnur Yılmaz ile kardeşi 8'inci sınıf öğrencisi Sait Yılmaz, hayatlarını kaybetti. Baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep Yılmaz (6) ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve baba taburcu olurken Zeynep Yılmaz'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.ABLA-KARDEŞE HÜZÜNLÜ UĞURLAMAKazada ölen İremnur ile kardeşi Sait Yılmaz için bugün Samsun'un Terme ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kazayı yaralı olarak atlatIıp tedavisinin ardından taburcu olan acılı anne ve babanın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Yılmaz kardeşlerin okul arkadaşları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından abla ve kardeşinin cenazeleri aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.