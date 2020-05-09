Haber, Son Dakika, Haberler

SAMSUN Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı

Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladıSAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı.

09.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 22:36
Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı
SAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı. Görüntüleri gönderdiği arkadaşlarının yanına geldiği İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. İlyas C.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan İlyas C., köprü üzerinde ağlayarak cep telefonu ile "Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim. Ben bu acıyla yaşayamıyorum. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum gülüm" ifadeleri ile kendini kayda aldı. İlyas C., ardından görüntüleri arkadaşlarına gönderdi. Kısa sürede arkadaşlarının geldiği köprüde İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne altladı. Suda sürüklenen İlyas C. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine nehir kıyısına gelen polis ve itfaiye ekipleri, İlyas C. için arama çalışması başlattı. SAMSUN Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çarşamba, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Virüs dinlemediler! Belarus’ta Zafer Günü’nde halka açık tören düzenlendi Haber
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Sağlık Bakanı Koca’dan ’sosyal mesafeli bank’ paylaşımı: Fikir güzel Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel
Diyarbakır’da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Haber
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Kanal D’den istifa eden Buket Aydın’ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Haber
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Aç kalan tilki, İstanbul’un ortasında yemek aradı Haber
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Haberler››Güncel››SAMSUN Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:26: Aden'de sel felaketi sonrası oluşan salgında 50 kişi yaşamını yitirdi - Haber 00:22: Balıkesir'de kaybolan kadın bir gün sonra drone yardımıyla tarlada bulundu - Haber 00:14: Konya'da "köpeklerin dövüşmesi" nedeniyle baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı - Haber 00:14: Kadıköy'de itfaiye merdiveninin devrilmesi - Haber 00:12: Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler - Haber 23:59: Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı - Haber 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler 22:39: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı - Haber 21:15: Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek - Haberler