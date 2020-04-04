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SAMSUN KORONAVİRÜS BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRDI, LEVREK, ÇUPRA, SOMON YOK SATIYOR

TÜRKİYE'de koronavirüs salgının ardından bağışıklığı güçlendiren balığa olan ilgi artı.

04.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:24
TÜRKİYE'de koronavirüs salgının ardından bağışıklığı güçlendiren balığa olan ilgi artı. En çok tercih edilen türler ise levrek, çupra ve somon oluyor.
Türkiye 'de koronavirüs salgının ardından sağlıklı beslenmeye daha dikkat edenlerin tercihi balık oluyor. Son günlerde balığa olan talep artarken, en çok tercih edilen türler ise levrek, çupra ve somon oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balık tüketim kampanyasıyla zincir marketlerde levrek ve çupra balıklarının maliyetine satışını içeren yeni bir çalışma başlatmasıyla bu türler daha da çok tercih ediliyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Karadeniz 'de bu yıl balıkçıların çoğunun av sezonunu erken kapatması ile sınırlı yapılan avcılık balık fiyatlarının da yüksek seyretmesine neden oluyor.
'BALIĞA TALEP ARTTI'
20 yıldır balıkçılık yapan Ayhan Liman, balık sezonunun bitmek üzere olmasına rağmen balığa son iki haftadır ilginin arttığını söyleyerek 'Sezon son zamanlarda ama satışlarda bir yükselme var. Vatandaşlarımızın çoğu evlerinde olduğu için 'balık sağlık' diyerek talep ediyor. Özellikle, levrek, çupra, somon çok tüketiliyor. Koronavirüsten sonra satışlarda bir artış başladı. Çupra, levrek kilosu 30, somon ise kilosu 25 TL'den satılıyor. Gönül ister ki daha ucuza satalım vatandaşımız daha çok yesin. İnşallah devletimiz bununla ilgili bir çalışma yapar da daha ucuza satış olur ve vatandaşlar daha çok balık tüketirse biz de seviniriz. Eğer fiyatlar düşerse vatandaşımızın aldığı balık miktarı da artar. Balık sağlıktır evde kalmak da sağlıktırö dedi.
'KORONA KARŞI BALIK TÜKETİYORUZ'
Balık alan Murat Konuk da koronavirüsüne karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için sıklıkla balık tükettiklerini söyleyerek 'Koronavirüsüne karşı balığın mutlaka faydası olur. İki üç günde bir levrek alıyoruz. Balık bizim için vazgeçilmez. Vücudumuz için ilaç gibidir. Eğer fiyatları biraz düşerse insanlar balığa daha çok yönelir, daha çok tüketirlerö şeklinde konuştu.
'FİYATLAR DÜŞERSE TALEP ARTAR'
Karadeniz Bölgesinde insanların sık balık tükettiklerini söyleyen Zahit Değirmenci ise 'Özellikle son dönemde sağlık için daha çok tüketilmesi gerekiyor. Balık yağını bile çocuklarınızı tükettirin diye uzmanlar uyarıyor. Biz balığın sağlık için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Karadeniz'de insanlar balığın kıymetini bilir. Sürekli balık tüketiyoruz. Balığın satış fiyatları düşürülürse tabi daha iyi olur. Çok güzel bir uygulama olur. Fiyatlar düşerse tabi balığa talep de artarö diye konuştu. SAMSUN KORONAVİRÜS BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRDI, LEVREK, ÇUPRA, SOMON YOK SATIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karadeniz, Türkiye, Güncel

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SAMSUN KORONAVİRÜS BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRDI, LEVREK, ÇUPRA, SOMON YOK SATIYOR
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