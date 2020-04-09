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SAMSUN Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebiliR

Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilirKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirten hukukçular, kamuoyuna ilan edilen tüm tedbirlere...

09.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:38
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilir
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirten hukukçular, kamuoyuna ilan edilen tüm tedbirlere herkesin uyması gerektiği uyarısında bulundu.
Hukukçular, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasaklanan vatandaşların kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirtti. Samsun Barosu avukatlarından Eren Aykut Akçay , alınan tedbirlerin koronavirüs salgını ile mücadele için hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşların uymaması halinde hapse varacak cezalar alabileceklerini hatırlattı. Konunun önemi gereği daha ağır cezaların verilmesinin kanun kapsamında düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Akçay, "İlgili kanunun 66'ncı maddesinde, kararlara uymayan vatandaşlara yönelik hem idari para cezası hem de 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği öngörülmektedir" dedi.
'TCK 195 UYGULANAMAZ'
Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesinin başlığının, 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranma' şeklinde olduğunu belirten Akçay, "Maddenin içeriğine baktığımızda, 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kişilerin bulunduğu yerlerin karantina altına alınmasına karşı alınan tedbirlere uyulmaması' olarak tanımlanmıştır. Bu madde kapsamında kişiye 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği yer almaktadır. Fakat kanun kapsamında sokakta gezen 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan veya 20 yaş altı birine bu ceza uygulanamaz" diye konuştu.
'JANDARMANIN SABRI TAKDİR EDİLESİDİR'
Sosyal medyada paylaşılan ve görevlilere zorluk çıkaranların olduğu görüntüleri değerlendiren Akçay, şunları dedi:
"Jandarma ekiplerinin kurul kararlarına uymayan vatandaşlara yönelik uygulama yaptıkları görüntüler görülmektedir. Görüntüyü çeken vatandaşın kamu görevlilerine işlem yaptırmama ve mukavemet göstermek yönünde bir eyleminin olduğu açıkça görülmektedir. Bu anlamda o vatandaşın gözaltına alınması da kanuna uygundur. Aynı zamanda jandarmanın sabırlı tutumu ise ayrıca takdir edilesidir."
'UYARIYA GEREK OLMAKSIZIN CEZAİ İŞLEM YAPILABİLİR'
Alınan tedbir kararlarının yerel ve ulusal basın yoluyla tüm halka bildirildiğini söyleyen Akçay, "Bir vatandaşın tedbirlere karşı, 'Ben bilmiyordum' deme hakkı bulunmamaktadır. TCK'da yer alan fiillere karşı suçun bilinmemesi gibi bir kavram göze alınmamakta ve ceza uygulanmaktadır. Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin önceden bir uyarıda bulunmadan ceza yazması uygundur. Bu tedbirler zaten tüm halka tebliğ edilmiştir. Yeniden bir uyarıya gerek yoktur" ifadelerini kullandı. SAMSUN Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebiliR

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun Barosu, Koronavirüs, Akçay, Güncel
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