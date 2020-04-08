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SAMSUN Koronavirüs'ü yenen baba-oğul apartmanda alkışlarla karşılandı

Koronavirüs'ü yenen baba-oğul apartmanda alkışlarla karşılandıSAMSUN'da koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kasım Akyüz (96) ile oğlu Yusuf Akyüz (65), hastalığı yenerek taburcu oldu.

08.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:58
Koronavirüs'ü yenen baba-oğul apartmanda alkışlarla karşılandı
SAMSUN'da koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kasım Akyüz (96) ile oğlu Yusuf Akyüz (65), hastalığı yenerek taburcu oldu. Evlerine dönen baba ve oğlu komşuları tarafından alkışlarla karşıladı.
Atakum ilçesinde 20 Martta vefat eden Refika Akyüz (94) için Amasya'nın Taşova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlardan birinde koronavirüs bulunduğunun belirlenmesi üzerine eşini kaybeden Kasım Akyüz ve oğlu Yusuf Akyüz koronavirüs testi yaptırmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan koronovirüs testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedaviye alındı. Yapılan tedavinin ardından koronavirüs testi negatif çıkan baba ve oğlu taburcu oldu. Evine dönen baba ve oğlunu komşuları alkışlarla karşıladı.
14 gün süreyle evlerinde karantinada kalacaklarını söyleyen Yusuf Akyüz, "Annem vefat etti. Cenaze töreninde bulunanlardan birinde koronavirüs çıkınca bizde hastaneye başvurduk. 27 Martta da babamda ve bende de testlerde koronovirüs pozitif çıktı. Hiç bir sıkıntı çekmeden hastalığı atlattık. Bugün yapılan testlerde ise sonuçlarımız ikimizin de negatif çıkınca taburcu olduk. Şimdi 14 gün süreyle evimizde karantinada kalacağız. Biz hiç bir semptom olmadan, rahatsızlanmadan hastaneye gittik. Çok erken başvurduğumuz için ilaçların etkisiyle tedavi gördük. Koronavirüsü hiç semptomlar oluşmadan yendik. Herkes evde kalsın bu hastalığa yakalanmasın. Yakalanırlarsa da umutsuzluğa kapılmasınlar. Erken teşhisin çok faydası var. Kurtulamazlar diye düşünmesinler biz koronavirüsü yendik. Hiç kimse ümitsizliğe düşmesin inşallah herkes kurtulacak bu beladan" dedi. SAMSUN Koronavirüs’ü yenen baba-oğul apartmanda alkışlarla karşılandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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