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SAMSUN Koronavirüs'ü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs'ü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildiSAMSUN'da Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Hemşire Müberra Nergiz (45), 7 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenerek, çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

20.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:16
Koronavirüs 'ü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi
SAMSUN'da Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Hemşire Müberra Nergiz (45), 7 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenerek, çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.
Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Hemşire Müberra Nergiz, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle 7 gün önce çalıştığı hastaneye başvurdu. Hemşire Nergiz'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. 7 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Nergiz, 14 gün evde izolasyon önerileriyle taburcu edildi. Hemşire Nergiz, meslektaşlarının alkışları ile taburcu edildi.
Mesai arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçen Nergiz, 'Hastalığı yendiğim için çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Moralim yüksek olmasaydı bu kadar çabuk iyileşemezdim. Herkesten Allah razı olsun' dedi. SAMSUN Koronavirüs’ü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kavak, Güncel
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