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Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya

Samsun'da bir vatandaş koronavirüsten korunmak için fındık tarlasında bulunan bir incir ağacının içine oyarak, kovuğuna girdi. Ağa kovuğundaki anlarını sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" ifadelerini kullandı.

08.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:12

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan İlkay Gümüşsu (38) koronavirüsten korunmak için oyduğu incir ağacı kovuğuna girdi. Gümüşsu'nun sosyal medyadan paylaştığı o anlar ilgi gördü.

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesinde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs tehlikesine dikkat çekmek için fındık tarlasında bulunan bir incir ağacının içine oyarak, kovuğuna girdi.

Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi

"AĞAÇKAKAN GİBİ YUVA YAPTIM BURAYA"

Gümüşsu o anlarını 'Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" yazarak sosyal medyada paylaştı.

Gümüşsu'nun sosyal medyadan paylaştığı o anlar ilgi gördü.

Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya

Kaynak: DHA

Etiketler: Ayvacık, Gümüşsu, Yaşam, Güncel

Haberin Videosu :

Samsun'da yeni tip koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi
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