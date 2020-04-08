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SAMSUN Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi-2

Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi (2)O AĞACI GÖRMEYE GİDİYORLARSamsun'un Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaç kovuğuna girdi.

08.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:48
Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi (2)
O AĞACI GÖRMEYE GİDİYORLAR
Samsun 'un Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaç kovuğuna girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından mahalle sakinleri de ağaç kovuğunu görmeye gitti. Ağacın bulunduğu bahçenin sahibi Salih Ayçiçek, "Bu ağaç yaklaşık 300 yaşında vardır. İçi zaten oyuktu. Ağacımız ilgi görüyor" dedi. SAMSUN Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi-2

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Koronavirüs, Ayvacık, Samsun, Güncel
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