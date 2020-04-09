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SAMSUN Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girmişti, yasal işlem başlatıldı

Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girmişti, yasal işlem başlatıldıSAMSUN Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun'un Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunma gerekçesiyle ağaçta açtığı kovuğa giren İlkay Gümüşsu (38) hakkında yasal işlem başlattı.

09.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:32
Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girmişti, yasal işlem başlatıldı
SAMSUN Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun 'un Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunma gerekçesiyle ağaçta açtığı kovuğa giren İlkay Gümüşsu (38) hakkında yasal işlem başlattı.
Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak gerekçesiyle ağaçta açtığı kovuğa girdi. Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünü, sosyal medya hesabından 'Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler' mesajıyla paylaştı.
EKİPLER İNCELEME YAPTI
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kayın ağacının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede ağacın orman sayılan alanda olduğu tespit edildi, yasal işlem başlatıldı.
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, "Kayın ağacının üçte ikisinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.
Yetkililer ayrıca, ormanların usulsüzlüklere karşı 7 gün 24 saat korunduğunu belirterek, bu tarz olumsuz olaylarla karşılaşan vatandaşların ihbarda bulunmaları halinde ekipler tarafından ivedilikle konunun incelendiğini ve usulsüzlük tespitinde ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı. SAMSUN Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girmişti, yasal işlem başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvacık, Gümüşsu, Samsun, Güncel
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