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SAMSUN Koronavirüsü yenen doktor: Beni resmen çukurdan çıkardınız

Koronavirüsü yenen doktor: Beni resmen çukurdan çıkardınızSAMSUN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aile hekimi Mehmet Bür (51), meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

08.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:50
Koronavirüsü yenen doktor: Beni resmen çukurdan çıkardınız
SAMSUN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aile hekimi Mehmet Bür (51), meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Herkese teşekkür eden Bür, 'Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız' dedi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Bür, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bür'ün durumu ağırlaşınca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan Bür, hemen yoğun bakıma alındı. Yüksek akımlı oksijen tedavisi, immum plazma ve ilaç tedavisi uygulanan Bür, 2 haftanın ardından sağlığına kavuştu. Yeni test sonuçları, negatif çıkan Mehmet Bür, sağlık kontrollerinin ardından, hastaneden meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, 'Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık' dedi. SAMSUN Koronavirüsü yenen doktor: Beni resmen çukurdan çıkardınız

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Merzifon, Samsun, Güncel, Haber

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