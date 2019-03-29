Samsun Kötü Koku Gelen İş Yerinde Cesedi Bulundu

Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sistesinde çevredeki esnafların kötü koku geldiğini bildirmesiyle iş yerine giren polisler, Hidayet Er'in (70) cansız bedeniyle karşılaştı.
Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi 42'inci Sokak'taki oto döşeme dükkanından kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaflar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, işyerine girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Hidayet Er'in öldüğünü belirledi. Yaklaşık 2 aydır önce öldüğü sanılan iş yeri sahibi Er'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Canik, Samsun, Güncel
Kaynak: DHA