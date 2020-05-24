SAMSUN-Küçük Elif, hiç görmediği şehit dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öptü
Küçük Elif, hiç görmediği şehit dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öptüSAMSUN'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikler ziyaret edildi.
24.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:46
SAMSUN'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikler ziyaret edildi. 3 yaşındaki Elif Kılıç'ın, 2007 yılında şehit olan dayısı Piyade Er Muharrem Kılıç'ın mezar taşındaki fotoğrafını öpüp, okşaması görenleri duygulandırdı.
Samsun'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit yakınları şehitlikleri ziyaret etti. Kıranköy Mezarlığı içinde bulunan şehitliğe gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. 2007 yılında Şırnak'ta operasyon dönüşü geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın ailesi de kabrini ziyaret etti. Kılıç'ın yeğeni Elif Kılıç, hiç görmediği şehit dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öpüp, okşaması görenleri duygulandırdı. Şehit annesi Tenzile Kılıç da oğlunun mezarı başında dua etti.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Ramazan Bayramı, Samsun, Güncel, Haber