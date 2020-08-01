SAMSUN Kurbanlık boğa ürküp park halindeki aracın üstüne çıktı

Kurbanlık boğa ürküp park halindeki aracın üstüne çıktı

SAMSUN'da kesime götürülen kurbanlık boğa ürküp sahibinin elinden kurtuldu. Üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari araca hasar veren boğa, güçlükle kontrol altına alınabildi. İlkadım İlçesi Güzeldere mevkiinde kurulan kurban pazar yerinde dün kesim yerine götürülen yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki bir boğa ürkerek bir anda sahibinin elinden kurtuldu. Bariyerleri aşan boğa park halinde duran 55 BAS 95 plakalı hafif ticari aracın üstüne çıktı. Aracın ön tampon, kaput ve tavan kısmında hasar meydana geldi. Yere düşen boğa güçlükle kontrol altına alınabildi.

'ÜRKÜP ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI'

Olayı gören Şevket Sami Saydam, kurbanlık boğayı kesim için götürürken gözündeki bağın açılmasının ardından ürktüğünü söyleyerek "Hayvan ürkünce çevrede kalabalık olduğu için bir anda sağa sola saldırmaya başladı. Herkes kaçıştı hayvan daha sonra aracın önünden üstüne çıktı. Sonrada da yanına düştü. Kasaplardan biri yanaştı yakaladı ardından gözünü tekrar bağlayıp kesim alanına götürdü. Araçta hasar oluştu. Bir anda hayvan aracın üstüne çıktı bizde görünce çok şaşırdık. En son hayvanın sahibi aracı yaptıracağını söyledi anlaştılar" dedi.