27.06.2019 17:12
Haberler » Güncel » Haber

Samsun Maarif Hareketi'nde Bafra'ya birincilik ödülü

Samsun Maarif Hareketi

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun Maarif Hareketi" kapsamında Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun Okuma Vakti" kategorisinde birincilik kazandı.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun Maarif Hareketi" kapsamında Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun Okuma Vakti" kategorisinde birincilik kazandı.
Samsun Maarif Hareketi kapsamında maarifin yıldızları ödül töreni, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Törende "Samsun Okuma Vakti" kategorisinde birinciliği, Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.
Törende, "TÜBİTAK yılın bilim okulu" kategorisinde Bafra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, "Yılın sosyal projesi okulu" kategorisinde de Bafra Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'na, ödülü verildi.
Katipoğlu, ödülün alınmasında Bafra halkının ve tüm eğitim paydaşlarının büyük katkısı olduğunu dile getirerek, "Amacımız ilçede kitap okuma oranının artmasını sağlamaktı. Bunun için ilçe genelinde farkındalık etkinlikleri yaparak öğrencilerin ve Bafra halkının okumaya dikkatini çekmeye çalıştık. Kitap okuma farkındalığı etkinlikleri yaptık. Bafra halkının 7'den 70'e desteğini aldık." dedi.
Kaynak: AA
Samsun Büyükşehir Belediyesi , Samsun , Bafra , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:21 Filistinlilerin boykot ettiği Filistin konulu Bahreyn Çalıştayı'nda neler oldu?
17:20 NATO'dan S-400 açıklaması
17:20 Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu
17:20 HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava
17:19 Sanatçı Haluk Levent'ten Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
17:19 DENİZLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
17:19 SPOR Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor